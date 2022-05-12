دارين العلي



نفذت اللجنة المشتركة عصر اليوم برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من الكهرباء والبلدية والتجارة والصناعة والأمن العام حملة على المدن الصناعية الحرفية تركزت في الصليبية الحرفية لرصد التعديات والمخالفات.



وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء احمد الشمري في تصريح لـ«الأنباء» ان كل جهة تقوم بالتفتيش على المخالفات وفق تخصصاتها، لافتا إلى أن فريق الضبطية قام بتحرير محاضر ووضع ملصقات وانذارات على المنشآت المخالفة وتوجيه انذارات خاصة بمخالفات المياه.



وأكد الشمري أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات سواء مائية او كهربائية لما يثقل الشبكة ويجعلها معرضة للمشاكل مشددا على ان الجولات والحملات سواء المشتركة أو التي يقوم بها فريق الضبطية سوف تستمر لوقف التعديات والمخالفات.