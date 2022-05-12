بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا الدور ثمن النهائي من دورة روما للماسترز ذات الألف نقطة في التنس من دون عناء، بتغلبه على الروسي أصلان كاراتسيف 6-3 و6-2.



وبات ديوكوفيتش الذي أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، على بعد 3 انتصارات من دخول نادي اللاعبين الذين حققوا الف فوز خلال مسيرتهم الاحترافية.



ويتعين على ديوكوفيتش بلوغ الدور نصف النهائي على الاقل في روما للاحتفاظ بالمركز الاول في تصنيف اللاعبين المحترفين، والا سيتنازل عنه لصالح الروسي دانييل مدفيديف المصاب راهنا.



ولطالما اعتبر الصربي بانه يلعب كما في بيته خلال دورة روما وقد كرر هذا الامر بعد فوزه في المباراة، قائلا: «انا لا اعتبر روما بيتي الثاني لمجرد الكلام، بل اني اشعر باللعب بثقة هنا»، مضيفا بالتأكيد، استطيع اللعب بشكل افضل لكن البداية كانت جيدة وانا راض عنها.



في المقابل، وجد الأرجنتيني دييغو شفارتسمان وصيف نسخة عام 2020 صعوبة كبيرة في تخطي الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 6-2 و3-6 و7-6 (7-3).



وفي منافسات السيدات، لم تجد التونسية أنس جابر، صعوبة في التغلب على الرومانية سورانا كريستيا 6-0 و7-6 (7-1).



وتلتقي جابر في الدور التالي مع الأسترالية ايلا تومليانوفينش علما ان اللاعبتين التقيتا مرة واحدة وتحديدا قبل 10 سنوات في دورة الدار البيضاء واسفرت عن فوز التونسية.



في المقابل، عانت الأميركية جيسيكا بيغولا، وصيفة دورة مدريد الأسبوع الماضي، لتخطي الروسية ليودميلا سامسونوفا 4-6 و6-3 و6-4.



واضطرت البريطانية ايمي رادوكانو المصنفة عاشرة وبطلة فلاشينغ ميدوز العام الماضي الى الانسحاب من مباراتها ضد الكندية بيانكا اندرييسكو بطلة فلاشينغ ميدوز 2019 لاصابة في ظهرها علما انها كانت متخلفة في النتيجة 2-6 و1-2.



وخرجت اللاتفية ييلينا اوستابنكو الفائزة في رولان غاروس عام 2017 على يد الاميركية المغمورة لورين ديفيس المتأهلة من التصفيات 2-6 و3-6.