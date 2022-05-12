اتخذت أسعار الألماس الخام اتجاها صعوديا متتاليا، مع تأثير العقوبات المفروضة على إحدى شركات التعدين العملاقة في العالم وتأثيرها على سلاسل التوريد.



يأتي ذلك، فيما كان من الممكن في السابق أن تتحول الصناعة إلى شركة دي بيرز De Beers العملاقة لإنتاج المزيد من الأحجار الكريمة عندما ينفد العرض ـ ولكن ليس هذه المرة.



وقفز سعر الألماس الخام الصغير ـ وهي الأحجار التي يتم جمعها في حلقة حول حجر السوليتير ـ بنحو 20% منذ بداية مارس.



ويعود السبب إلى أن شركات تقطيع الألماس والتلميع والتجار يكافحون من أجل الحصول على الأحجار بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منافسة De Beers الروسية Alrosa PJSC، والتي تمثل حوالي ثلث الإنتاج العالمي.