رشيد الفعم



بدأت الحكومة وفور إعلان استقالتها بالتحرك لجهة إنجاز العديد من الملفات العالقة خصوصا بعد تحررها من القيود الدستورية التي كانت تحكم تفاعلها مع القضايا بحكم الوضع القائم آنذاك. مصدر حكومي مطلع أبلغ «الأنباء» ان السلطة التنفيذية تدرس التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي المالية والتشريعية البرلمانيتين عن منحة الـ 3 آلاف وزيادة الـ 20 دينارا السنوية للمتقاعدين. وأضاف المصدر أن الحكومة تولي قضية المتقاعدين اهتماما بالغا خصوصا بعد التوجيهات السامية ورغبة القيادة السياسية في ضرورة النظر إلى أوضاعهم بما يسهم



في تحسين أوضاعهم المعيشية. وأشار المصدر ذاته إلى أن التاريخ المقرر لعقد الجلسة لم يحدد بعد، وان التنسيق جار مع مجلس الأمة للاتفاق على موعدها الذي لن يكون بعيدا، موضحا أن هناك موعدا مقترحا بشكل مبدئي لتكون الجلسة الأسبوع المقبل بحسب ما يتم التوصل إليه مع المجلس. وفي هذا الإطار، قال النائب د.عبدالله الطريجي ان عقد جلسة لإقرار قانون المتقاعدين الخاص بمنحة الـ 3 آلاف والزيادة السنوية سيكون في أقرب وقت.



وأوضح الطريجي في تصريح لـ «الأنباء» أن المتقاعدين لهم اهتمام خاص لدى النواب، وان ما سيتم إقراره لصالحهم هو جزء بسيط مما قدموه طوال سنوات خدمتهم لبلدهم، مشددا على أن النواب عازمون على إيجاد حل لقضيتهم وتمرير القانون.