علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية عن أن المواطنين والمقيمين أنفقوا نحو 10 مليارات دينار في أول 90 يوما من العام الحالي 2022، وتحديدا خلال الربع الأول منه.

وتفصيليا، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي، أن إجمالي انفاق المواطنين والمقيمين ارتفع بنحو 31%، حيث بلغ بنهاية مارس 2022 نحو 9.9 مليارات دينار بزيادة 2.3 مليار دينار، مقارنة بـ 7.58 مليارات دينار أنفقوها عن الفترة ذاتها من 2021.

وشهدت الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022 ارتفاع انفاق المواطنين والمقيمين خارج الكويت بنسبة 90% إذ زاد انفاقهم بنحو 225.3 مليون دينار ليسجل 477 مليون دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ 251.7 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021، بينما ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين داخل الكويت بنحو 28.6% بما قيمته 2.09 مليار دينار ليسجل بنهاية مارس 2022 نحو 9.4 مليارات دينار مقارنة بـ 7.33 مليارات دينار بنهاية الفترة ذاتها من 2021.