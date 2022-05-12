استقبل سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بقصر البركة العامر في مسقط أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



وذكرت وكالة أنباء عُمان «أونا» أن لافروف نقل خلال المقابلة تحيات الرئيس فلاديمير بوتين وتمنياته الطيبة إلى السلطان هيثم بن طارق وللشعب العماني بدوام التقدم والرخاء، مشيدا بالحكمة العمانية في التعاطي مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما أحاط لافروف سلطان عمان برؤية الجانب الروسي فيما يتعلق بالأزمة الراهنة مع أوكرانيا.



وأعرب سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق عن تقديره لزيارة وزير الخارجية الروسي وأبلغه نقل تحياته للرئيس فلاديمير بوتين وتمنياته الطيبة له وللعلاقات بين البلدين الصديقين بالتقدم والنماء.



وحول الصراع الدائر بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، فقد أكد سلطان عمان على ضرورة التمسك بقواعد القانون الدولي وتكثيف المساعي للتوصل إلى حلول سياسية وديبلوماسية عبر الحوار حقنا للدماء ومراعاة للجوانب الإنسانية وبما يحفظ للدول والشعوب استقلالها وسيادتها والتعايش السليم بينها.



وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تقدر موقف سلطنة عُمان المتوازن حيال العديد من القضايا الإقليمية، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العماني بدر الدين بن حمد البوسعيدي إنهما ناقشا ملفات عدة بما فيها الحوار السياسي وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



وشدد لافروف على وجود رؤية مشتركة بين روسيا وسلطنة عمان حيال العديد من القضايا الدولية والإقليمية، مثمنا دور سلطنة عمان وجهودها المبذولة في تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج العربي.



من جانبه، دعا وزير الخارجية العماني جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة حل الأزمة الراهنة بين كييف وموسكو عبر الحلول السلمية عن طريق الحوار والتفاوض بين البلدين، مشيرا إلى أنه تطرق إلى هذه المسألة مع نظيره الروسي خلال المباحثات المشتركة التي جرت في مسقط.



وشدد البوسعيدي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي قرارات حاسمة لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به روسيا حيال الاتفاق النووي الإيراني.