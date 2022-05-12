اكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ان المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم حدث هام في المجال التعليمي خاصة في مثل هذا التوقيت.

وقال السفير الخالد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء ان مشاركة دولة الكويت في المؤتمر بوفد برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور علي المضف يبين مدى اهتمام الوزارة وعلى رأسها الوزير بالاطلاع على خبرات وانجازات دول العالم في المجال التعليمي خاصة في مثل هذا المحفل الذي يجمع عددا كبيرا من المسؤولين والخبراء والمختصين فيهذا المجال.

وأشار الى ان اللقاء الذي جمع الوزير المضف مع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد ال الشيخ يعزز التعاون المستمربين الوزارات وخاصة الاهتمام بالطلبة الكويتيين المبعوثين الى المملكة بما يخدم العملية التعليمية في البلدين الشقيقين والاستفادة من التجارب والخبرات لدى الجانبين بما يصب في مصلحة الطلبة والمعلمين وتطور العملية التعليمية.

واكد ان المشاركة الواسعة التي حظي بها المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يؤكد مكانة وأهمية المملكة العربية السعودية كذلك الحرص والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للارتقاء بالعملية التعليمية والوصول بها الى المصاف الاولى عالميا معربا عن التهنئةللقيادة السعودية والحكومة والشعب السعودي على نجاح المؤتمر ومتمنيا للمملكة المزيد من الازدهار والنجاح.

وكانت أعمال المؤتمر قد انطلقت يوم الاحد الماضي وتستمر حتى ال11 من مايو الجاري بمشاركة 262 جهة تعليمية محلية وعالمية منها 110 جهات عارضة محلية و152 جهة عارضة دولية الى جانب 180 متحدثا ومتحدثة في الجلسات والورش مستعرضين الفرص المتاحةلتطوير التعليم ومحفزات الاستثمار فيه.

ويسعى المؤتمر ايضا الى التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم وتعزيز كفاءة مؤسساته بالإضافة إلى تجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية وذلك من خلال 131 ورشة عمل و11 جلسة.