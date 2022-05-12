توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس نشاطا للرياح الشمالية الغربية يصل أحيانا حد العاصفة مثيرة للغبار وتقل الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ ويسود طقس مغبر بدءا من صباح غد حتى بعد غد وترتفع أمواج البحر فوق ست أقدام وتقل حدة ذلك تدريجيا بداية من السبت ليلا.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وأضاف البلوشي أن الطقس الليلة يكون معتدل الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو لاحقا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة ذكر أنه يكون حارا نسبيا ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدل الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا نسبيا ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و60 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدل الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.