بداح العنزي



اختتم المؤتمر البلدي الخليجي الحادي عشر 2022 اعماله اليوم، بإصدار التوصيات التالية:

1. اعتماد منصة رقمية موحدة للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مشاريع الأمانة البلدية ومشاريع البنية التحتية للمدينة للتأكد من تنفيذ العمل بأعلى مقاييس الجودة النوعية iso

2. تخصيص أماكن للفرز في كل مدينة تزود بمنظومة استشعار ذكية لسرعة فرز النفايات وفق الإجراءات الوقائية والدولية.

3. تخصيص أماكن اعادة تدوير النفايات في المناطق المختلفة مع تدوير للنفايات القابلة للتدوير على شكل اسمدة زراعية لتشجيع السكان على المساهمة في الصحة البيئية من خلال تنشيط الزراعة والمساحات الخضراء.

4. وضع منصة ذكية متكاملة لإدارة سلامة الغذاء من اماكن التوريد الي نقاط التوزيع.

5. دعم الأعمال التطوعية بحيث يجب ان تكون على مستوى عالي من الوعي بالتخطيط والتفكير الاستراتيجي، والجودة، والمتابعة الذكية، والتدريب.

6. دعم البلديات والمؤسسات والمنظمات ودعمهم في الشراكة المجتمعية من اجل تضافر الجهود في العمل التطوعي الإنساني.

7. إيجاد وسائل حديثة في تفعيل المشاركة التطوعية المجتمعية.

8. المساهمة في اعداد مواطن قادر على الإسهام بجدارة ووعي في مسيرة النماء وتحفيز الطاقة الشبابية الإبداعية الفنية والعلمية من خلال التطوع وخدمة المجتمع من منظور واجب شرعي، وحس وطني.

9. المضي قدماً في استخدام التكنولوجيا الذكية والمنصات الرقمية لتقييم وضبط أداء شركات النظافة.

10. تعزيز واشراك الافراد في دور مجتمعي تجاه قضايا البيئة واهمها النفايات المنزلية وطرق تدويرها وأثرها على الصحة البيئية.

11. إدارة متكاملة للنفايات بالنظم الذكية وتطبيقاتها على إجراءات السلامة البيئة والصحة العامة.