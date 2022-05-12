حنان عبد المعبود

في إطار الحرص على تنفيذ مرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035 من تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديمها وفق أفضل المعايير للمواطنين، أعلن وزير الصحة د. خالد السعيد، عن انطلاق الخدمة الجديدة لطريحي الفراش وفق البرتوكولات المحدثة، لتشمل زيارات منزلية وتقديم خدمات صحية تكاملية متعددة التخصصات.

وأكد الوزير السعيد بهذه المناسبة أن ذلك يأتي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من حرص الوزارة على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وتعزيز العيش الكريم للجميع، منوها إلى ما ستتضمنه الخدمة من مراجعات طبية دورية لمتابعة الحالات المزمنة، ومراجعة الأدوية والعلاجات، وتقديم خدمات صحة الفم والأسنان، وخدمات العلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية.

وأشاد الوزير السعيد في هذا الصدد بدور الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية واستعداداتها لانطلاق الخدمة الجديدة، لافتا إلى أن مراكز الرعاية الصحية هي خط الدفاع الأولى للمنظومة الصحية.

من جهتها أوضحت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. الضبيب عن تشكيل فرق متكاملة للزيارة المنزلية متعددة التخصصات، وتتكون من (طبيب العائلة. طبيب الأسنان. فني العلاج طبيعي. صيدلي. التمريض. فني المختبر. أخصائي التغذية).

وبينت أن الحصول على الخدمة إما عن طريق التقديم عبر الموقع الالكتروني المحدد لذلك، أو عن طريق طلب الخدمة من خلال المركز الصحي الذي يتبع له المراجع نفسه، وفقا لمنطقة السكن.

وأشارت الضبيب إلى أن التقديم لطلب الخدمة عبر الموقع من يوم الأحد - إلى الخميس ، من الساعة (8 صباحا - 7 مساءً)، عدا الخميس من الساعة (8 صباحا - 1 ظهراً)، مع إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالمراجع.

وأكدت على اكتمال الاستعدادات الخاصة بتقديم هذه الخدمة، و التي تقتصر على الزيارات الدورية وليست للحالات الطارئة، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الخدمة لهذه الشريحة وفق أفضل معايير الجودة المطلوبة.