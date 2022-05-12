عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى الأميري، د.جاسم الشايجي، عن انطلاق المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الجلدية بمستشفى الأميري يوم الاثنين 16 مايو، تحت رعاية وزير الصحة في فندق راديسون بلو الساعة 7 مساء.

وقال الشايجي في تصريح صحافي، بأن المؤتمر سيتطرق إلى آخر المستجدات الطبية في تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض الجلدية مثل "الصدفية - الأكزيما - البهاق - الأورام الجلدية الحميدة والخبيثة"، فضلا عن علاج الندبات وغيرها.

وأفاد بأن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن محاضرات وعرض ومناقشة حالات نادرة ومهمة في التخصص يلقيها كوكبة من الأطباء ذو الخبرة والكفاءة في هذا التخصص، داعيا جميع الأطباء إلى المشاركة في هذا المؤتمر، منوها إلى أن المؤتمر مدرج ضمن التعليم الطبي المستمر من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.