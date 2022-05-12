أصدرت 29 جمعية من جمعيات المجتمع المدني في البلاد بيانا، ندّدت فيه باغتيال الإعلامية الفلسطينية شرين أبو عاقلة أمس، على يد قوات الاحتلال الصهيوني، مبدية تضامنها مع الحق الفلسطيني واستنكارها لاستهداف المدنيين وترويع الآمنين.

وفي ما يلي تفاصيل البيان:

في مشهد مأساوي ليس بغريب على كيان غاصب قامت قوات الاحتلال الصهيوني بتصفية الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقله، أثناء تأديتها عملها السلمي في تغطية الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ضاربة بذلك عرض الحائط كافة مواثيق و معاهدات حقوق الانسان وحماية الصحافيين. وزاد بشاعة مشهد تبني قوى صهونية سياسة الارض المحروقة واستباحة الدماء البريئة .

ونحن الموقعين أدناه من جمعيات النفع العام الكويتية نعلن تضامننا مع الحق الفلسطيني واستنكارنا لاستهداف المدنيين وترويع الآمنين وإيقاف كافة أشكال الاستفزازات والمحاولات المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى دون مراعاة لحرمة العبادة، ونطالب العالم أجمع بالتحرك الجدي والعاجل لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ووقف همجية وعدوان آلة الكيان الصهيوني من الاستمرار بارتكاب المجازر والتعدي على المواثيق والأعراف الدولية وانتهاكها.

ونتقدم بأحر التعازي إلى ذوي شهيدة حرية الكلمة ونحن على ثقة تامة بأن صوتها المدوي سيبقى خالدا في وجه آلة القمع الصهيوني ونبراسا تستدهي به الأجيال حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

وهذه أسماء الجمعيات المشاركة:

1- جمعية الشفافية الكويتية.

2- الجمعية الكويتية للعمل الوطني.

3- جمعية المهندسين الكويتية.

4- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

5- جمعية الكويتية لمقومات حقوق الانسان

6- جمعية الخريجين الكويتية

7- جمعية الدكتور الكويتية

8- الجمعية الكويتية للاخاء الوطني

9- الرابطه الوطنيه للامن الاسري

10- جمعية الاصلاح الاجتماعي

11 - جمعية المقاصد التعليمية

12- الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية

13 - الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني

14- جمعية المحامين الكويتية

15- الجمعية الكويتية للدراسات العليا

16- الجمعية الوطنية لحماية الطفل

17- جمعية تمكين الاسره الكويتيه

18 - جمعية العلاقات العامة الكويتية

19 - جمعية كيان للرعاية الاسرية

20 -جمعية العلاج الطبيعي الكويتيه

21 - جمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية

٢٢- جمعيه الثقافه الاجتماعيه

٢٣ - جمعية الإعلاميين الكويتية

24- الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية

25- جمعية التخطيط الاستراتيجي الكويتية

26 - جمعية حماية المستهلك

27 - الجمعية الكويتية لامن المعلومات .

28- الجمعية الوطنية لحماية الطفل

29 رابطة الإجتماعيين الكويتية