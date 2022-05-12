شريف حمدي



تكبدت بورصة الكويت خسائر طائلة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس الدامية، وذلك في إطار موجة تصحيحية تشهدها بورصات المنطقة منذ استئناف النشاط عقب عطلة عيد الفطر باستثناء جلسة الخميس من الأسبوع الماضي، وبلغت الخسائر السوقية للبورصة الكويتية 1.6 مليار دينار بنسبة انخفاض 3.3% لتهوي القيمة إلى 46.464 مليار دينار من 48.078 مليار دولار أمس.



وقفزت السيولة المتدفقة بنسبة 54.4% جراء التوسع في عمليات البيع خاصة للأسهم القيادية ذات القيم السوقية العالية، وبلغت قيمة التداول 134.7 مليون دينار ارتفاعا من 87.2 مليون دينار، وجاء سهم بيتك بصدارة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة بـ 22.2 مليون دينار.



وارتفعت أحجام التداول بنسبة 64% بكميات 493 مليون سهم ارتفاعا من 300 مليون سهم في جلسة أول من أمس.



وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.4% بعد أن قلص جزءا من الخسائر التي تجاوزت 4% أثناء التداول، وفقد المؤشر 305.8 نقاط ليصل إلى 8737 نقطة، فيما خسر مؤشر السوق الرئيسي 3.3% بخسارته 205.6 نقاط ليصل إلى 6079 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.4% بخسارته 273.4 نقطة ليصل إلى 7868 نقطة.