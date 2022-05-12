أطلقت شركة "غوغل" ساعتها الذكية "بيكسل ووتش" لتضيفها بالتالي إلى مجموعة منتجاتها "بيكسل" التي تضم هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى جعل خدماتها متاحة في أي وقت على أجهزة مختلفة.

وكانت الشركة التابعة لـ"ألفابت" طوّرت برنامج تشغيل مخصصاً لساعات ذكية من علامات تجارية أخرى، لكنها هذه المرة صممت ساعتها الخاصة وصنّعتها.

وعُرضت ساعة "بيكسل ووتش" في المؤتمر السنوي للمطوّرين الذي نظمته "غوغل" في كاليفورنيا، وقدمت فيه كذلك جهازها اللوحي الجديد كما عرضت نسخة جديدة من سماعاتها ونموذجاً أرخص من هاتفها الذكي.

وقال المسؤول عن الأجهزة والخدمات لدى غوغل ريتش أوسترلو إنّ أجهزة "بيكسل" قادرة على الاتصال في ما بينها بسهولة بفضل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشرائح الكمبيوتر.

وأضاف خلال عرض تقديمي أمام الصحافيين أنّ "كل هذه المنتجات تعمل معاً بحسب رؤيتنا للحوسبة السائدة".

ومن المقرر أن تُطلق "بيكسل ووتش" في الأسواق خلال الخريف.

وستُتاح في الساعة تطبيقات مرتبطة بالصحة من الساعات الذكية التابعة لـ"فيت بيت"، وهي علامة تجارية متخصصة في تصنيع المنتجات الذكية المرتبطة باللياقة البدنية. وكانت غوغل أعلنت عام 2019 استحواذها على هذه العلامة التجارية في مقابل 2,1 مليار دولار بهدف منافسة الساعة الذكية التابعة لشركة آبل، في عملية أُنجزت عام 2021.

وستكون ساعة "بيكسل ووتش" قادرة على التزامن مع أجهزة أخرى تعمل ببرنامج التشغيل أندرويد، أو أن تتمتع باتصالها الخاص بالإنترنت.

من ناحيته، قدّم رئيس "ألفابت" سوندار بيشاي لمحة عن نظارات للذكاء الاصطناعي تعمل غوغل على إنجازها، لكنه لم يفصح عن تفاصيل كثيرة مكتفيا بعرض طريقة ترجمتها للمحادثات في الوقت الحقيقي أو تقديمها نصوصا حرفية عن الأحاديث