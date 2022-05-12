كرم وزير السياحة والآثار في الأردن، نايف الفايز، تطبيق المطار، أول تطبيق سفر سعودي، بجائزتين خلال معرض سوق السفر العربي المنعقد في دبي.

وحصد تطبيق المطار على جائزة أفضل حملة تسويقية وجائزة أفضل شركة للخدمات السياحية المتنوعة ضمن جوائز "رواد قطاع السياحة العربي" ، وتسلم فيصل الراجحي نائب الرئيس التنفيذي للشركة الجائزتين.

ونال التطبيق جائزة أفضل تطبيق سياحة وسفر في المملكة والشرق الأوسط لتحقيقة أرقاما قياسية في تنظيم رحلات سياحية في الفترة مابعد كورونا، إضافة إلى كونه التطبيق الأسرع نمواً في المملكة.

والمطار هو تطبيق سعودي لحجز الفنادق والطيران يتيح أكثر من مليون فندق للحجز حول العالم وخمسة آلاف وجهة سفر إضافة إلى 250 خط طيران.

ويوفر التطبيق باقات سياحية لمواطني ومقيمي المملكة وتجربة سفر بأسلوب عرض يتناسب مع القيم العربية.

وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي بالإنابة، المنظم للجوائز، إن تطبيق المطار نال التكريم بجائزتين، بعد منافسة قوية مع تطبيقات سفر كبرى، كونه الأسرع نموا خلال السنوات الأخيرة، ويستفيد من خدماته أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم داخل السعودية.

وأضاف اليحيائي، للصحفيين أن جوائز "رواد قطاع السياحة العربي" تستهدف دعم الحركة السياحية في الدول العربية وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة أو التي تحقق تطوراً ملحوظاً في مجال خدمات السياحة وجذب السائحين إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.