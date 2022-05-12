دعا بيل دودلي رئيس بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى تسريع وتيرة زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 5% لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.

وقال دودلي في مقابلة مع خدمة بلومبرج سورفيلانس إنه يعتقد أن سعر الفائدة المطلوب سيتراوح بين 4 و5% أو أكثر لتهدئة ضغوط أسعار المستهلك.

وأضاف أنه كان يعتقد قبل ستة أشهر أن سعر الفائدة المناسب يتراوح بين 3 و4% لكنه يعتقد أن السعر المناسب يتراوح بين 4 و5% وأنه لن يشعر بالمفاجأة إذا وصلت الفائدة إلى ما بين 5 و6% خلال الشهور القليلة المقبلة.

كانت بيانات جرى نشرها في وقت سابق من اليوم قد أظهرت أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل تباطؤا طفيفا في نيسان/أبريل على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل اليوم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3ر8% في نيسان/أبريل، وهو أعلى قليلا مما توقعه الخبراء. إلا أن المعدل جاء أقل من نسبة الـ 5ر8% التي تم تسجيلها في آذار/مارس، والتي كانت الأعلى في أكثر من 40 عاما.

وباستبعاد مجموعات المنتجات الأكثر تقلبا، مثل الغذاء والطاقة، يكون التضخم في أسعار المستهلكين عند 2ر6% خلال الشهر نفسه، وفقا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في نيسان/أبريل بنسبة 3ر0% ، معدلة وفقا للتقلبات الموسمية، مقابل في 2ر1% في آذار/مارس. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، يكون التضخم الأساسي قد ارتفع بـ 6ر0% مقابل 3ر0% في الشهر السابق.