بهدف مكافحة تشبّع بعض المواقع السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى المسافرين، كشفت "اير بي إن بي" الأربعاء عن ميزة جديدة تشجع مستخدميها على البحث عن مواقع تأجير سياحي بحسب نوع الرحلة بدلاً من الوجهة.

وأوضح مسؤولون في المنصة أن الهدف يكمن في تشجيع المستهلكين على البحث عن مواقع متاحة للتأجير خارج الوجهات الأكثر ازدحاما، مثل البندقية أو باريس أو المدن الأميركية الكبرى.

ويبحث الراغبون في تمضية عطلات في العادة عن مواقع متاحة للتأجير من طريق إدخال وجهة ما على شريط البحث واختيار التواريخ. ومع ذلك، يختار المسافرون في معظم الأحيان الوجهات نفسها، بحسب "اير بي ان بي".

وستوفر لهم المنصة عبر الخاصية الجديدة مجموعة واسعة من الفئات مثل "الشاطئ" أو "الحدائق الوطنية" أو "المدن الرمزية"، وستظهر أمامهم الكثير من الوجهات بأسعار مختلفة في بلدان متعددة.

وقد تم وضع أكثر من أربعة ملايين موقع للإيجار ضمن فئة أو أكثر، على أن تضاف أخرى لاحقا.

وأوضح رئيس "اير بي ان بي" براين تشيسكي في عرض صحافي أن المستخدمين سيظلون قادرين على البحث بحسب الوجهة، لكن الخيار الجديد يوفر بديلاً للطلب المباشر بعيدا من المواقع التي تسجل العدد الأكبر من الحجوزات.

وقال "أدركنا أن الجميع يقصدون الأماكن نفسها. هم يبحثون عن لاس فيغاس وأورلاندو وميامي وروما ولوس أنجليس ونيويورك".

وأضاف تشيسكي "نحاول توزيع الجميع على أكبر عدد من المواقع والتواريخ"، مشيرا إلى أن من يُبدون مرونة في العطلات قد تُعرض أمامهم تواريخ عليها إقبال أقل.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تصب في مصلحة "اير بي ان بي" لكنها "تخفف جزءا من مشكلة السياحة المفرطة".

وستقدم "اير بي ان بي" أيضا خيارا جديدا يسمى "سبليت ستايز" يسمح بتقسيم الإقامة على أماكن عدة بخصائص متشابهة عندما تكون المواقع المتوافرة لفترة معينة محدودة.

وستتيح المنصة أيضا لمستخدميها ما يصل إلى ثلاثة أيام، بدلاً من 24 ساعة حاليا، لطلب تغيير الإيجار أو استرداد الأموال إذا كان المكان لا يتطابق مع الوصف.