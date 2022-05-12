أكد الفنان محمد هنيدي، ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام للأعمال السينمائية والتلفزيونية المخصصة للأطفال على مستوى الوطن العربي.

وكشف هنيدي في تصريحات خاصة إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مهرجان الشارقة القرائي للطفل بالإمارات، أنه من جانبه يكتب مسرحية موجهة للأطفال ستصدر قريبا.

وقال هنيدي إنه على عكس الأوضاع في الماضي حينما كان يصعب تحقيق الخيال في الأعمال السينمائية والتلفزيونية بالوطن العربي، أصبحت التقنيات الحديثة متوفرة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بعمل خاص بالطفل، وننطلق بالأطفال (على مستوى السينما والتلفزيون) بدلا من تركهم يتأثرون بثقافات أخرى.

وعلى مستوى أعماله السينمائية، أشار هنيدي إلى أنه يستأنف، غدا الخميس، تصوير فيلمه القادم مع الفنانة منى زكي.

وعند سؤاله عن اسم الفيلم، قال إنه لم يتم بعد اختيار اسم الفيلم، مشيرا إلى أنه سيعرض في صالات السينما بمصر والوطن العربي في عيد الأضحى.

يذكر أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل استضاف الفنان محمد هنيدي في جلسة حوارية خاصة للأطفال

ويستضيف المهرجان هذا العام نخبةً من المبدعين والكُتّاب والفنانين الإماراتيين والعرب والأجانب، حيث يشارك 43 ضيفاً من 21 دولة حول العالم في تقديم 120 فعالية ثقافية، بينهم الفنان المصري محمد هنيدي، ومخرج الأفلام الأمريكي والرسام الشهير كايل بالدا، والملحن والمغني ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان، إلى جانب عدد من المؤلفين والكُتّاب من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، وغيرها.