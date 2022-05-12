انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال "المنتدى العالمي الثالث لرواد الشباب في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية" الذي ينظمه المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي بالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل إن التركيز الأساسي للمنتدى ينصب على تعزيز ريادة الشباب في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية من خلال المبادرات التي يتولون تنظيمها، موضحا أن المنتدى يهدف إلى دعم الشباب لإنشاء واستدامة أنشطة الوقاية من المؤثرات العقلية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق التدخلات الوقائية الفعالة وتدشين خطط عمل مجتمعية يقودها الشباب في مجال الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية.

ويشارك في المنتدى أربعة من المدربين العالميين في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية بين الشباب، و10 من قادة الشباب حصلوا على تدريب مكثف قبل ثلاثة أشهر من انطلاق المنتدى، فيما يبلغ عدد المشاركين 65 شابا وشابة من 40 دولة حول العالم، ويشارك أيضا 16 شابا وشابة من دولة الإمارات.

وأوضح الغافري أنه سيتم اختيار ثلاثة مشاريع فائزة في مجال الوقاية من الإدمان وتكريم الفائزين ويحصل مطوري أفضل ثلاثة مشاريع على جائزة نقدية لمساعدتهم في تنفيذ هذه المشاريع في بلدانهم" ، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي للشباب المشاركين في المنتدى يتضمن 35 ساعة معتمدة ويتكون من سبع وحدات تدريبية وهو برنامج عالمي معتمد دوليا.

وقام المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي بتطوير خطة عمل مستقبلية لمتابعة المشاركين وما يقومون به للوقاية من المؤثرات العقلية يتم فيها التواصل بشكل شهري، كما يتم التحضير لإنشاء شبكة يقومون بإدارتها بأنفسهم، لكي لا تنقطع صلة المركز بهم وليكون حلقة وصل للقادة الشباب في هذا المجال على مستوى المنطقة.

ويصاحب المنتدى "إعلان أبوظبي العالمي للشباب في الوقاية من المؤثرات العقلية"، ويحوي الإعلان على توقيعات الشباب من الدول والمنظمات العاملة هذا المجال، والتزامات الشباب تجاه هذه القضية.