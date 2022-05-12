تعاونت شركة "البريد الملكي البريطاني" مع مجموعة "ويندريسرز لميتد" للنقل، من أجل توفير أكثر من 50 طريقا بريديا جديدا للطائرات بدون طيار، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن الشراكة بين الطرفين تهدف إلى تقديم خدمات أسرع للعملاء في المجتمعات النائية بأنحاء المملكة المتحدة، تمتد من جزر سيلي إلى جزر شيتلاند.

يشار إلى أن الخطة الأولية لشركة "البريد الملكي البريطاني" تتمثل في نشر أسطول يضم 200 طائرة بدون طيار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، قبل السعي إلى تحقيق هدف يستغرق فترة أطول، ويتمثل في إرسال أكثر من 500 طائرة لتغطية جميع أنحاء البلاد.

وتقوم الخدمة البريدية باختبار استخدام الطائرات بدون طيار على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث تم القيام بآخر اختبار في نيسان/أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن الطائرات بدون طيار لديها القدرة على الطيران في الظروف الجوية الصعبة، ويمكنها أن تحمل ما يصل إلى 100 كيلوجرام من البريد.