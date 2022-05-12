قال رفائيل نادال الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى إن صعود مواطنه الإسباني كارلوس ألكاراز أمر جيد للتنس لكن يجب على الجميع التوقف عن مقارنتهما والسماح للاعب الشاب بالاستمتاع بمسيرته دون ضغوط الاضطرار إلى الارتقاء إلى مستوى توقعاتهم.

وبرز ألكاراز البالغ عمره 19 عاما باعتباره المنافس الأبرز المقبل في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه على مثله الأعلى نادال ونوفاك ديوكوفيتش في طريقه نحو التتويج بلقب مدريد المفتوحة للتنس مطلع الأسبوع الحالي ليحصد لقبه الثاني في بطولات الأساتذة بعد ميامي المفتوحة في مارس آذار.

وأبلغ نادال الصحفيين في روما "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو الاستمتاع بمسيرة لاعب رائع مثل كارلوس. سيكون من الأفضل أن تتوقفوا عن مقارنته بي حتى لو كان الأمر مثيرا.

"إذا كان قادرا حصد 25 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، فسيكون ذلك رائعا بالنسبة له ولبلدنا، وسأكون سعيدا من أجله. لكن اتركوه يستمتع بمسيرته الشخصية".

وأضاف "لا تضغطوا عليه. وليس عليكم توجيه السؤال لي في كل مرة... أنا سعيد للغاية لوجود لاعب رائع مثله في بلادنا".

وكانت المقارنة مع نادال، الذي فاز بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى بعمر 19 عاما في فرنسا المفتوحة، حتمية لكن المصنف الأول عالميا سابقا لم يرغب في زيادة الضغط قبل بطولة فرنسا المفتوحة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتابع نادال "استمتعت بمسيرتي الشخصية. أعتقد أنني سعيد للغاية بالطريقة التي تمكنت بها من إدارة مسيرتي في التنس. حان الوقت ليدير مسيرته بالطريقة التي يريدها.

"لا يمكننا طيلة الوقت، أن نفكر في كيف كنت وأين هو اليوم. إنه رائع. ربما في 2005 لم أكن سأقول عن نفسي إنني كنت رائعا، لكنني أعتقد أنني كنت لاعبا جيدا.

"الوقت مختلف، ومسيرة مختلفة، وطريقة مختلفة للتعامل مع الأمور لأن الزمن يتغير. لكن دعونا نستمتع به. هذا كل شيء".

وغاب ألكاراز عن بطولة إيطاليا المفتوحة في روما للتعافي من إصابة في الكاحل قبل بطولة فرنسا المفتوحة التي تبدأ في 22 مايو أيار.