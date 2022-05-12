قدمت الأرجنتين نفسها كمورد بديل للطاقة والمواد الغذائية لألمانيا، في ظل القلق المتزايد حيال إمدادات المواد الغذائية والطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال الرئيس الأرجنتيني البرتو فيرنانديز في برلين:" لدينا الكثير لنقدمه".

وأضاف فيرنانديز أن " الأرجنتين منتج كبير للمواد الغذائية والطاقة" منوها إلى أن بلاده تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز غير التقليدي الذي يمكن بيعه في صورة غاز مسال.

وأوضح فيرنانديز أن بلاده تمضي قدما في سلسلة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، " وهذه كلها فرص لتوريد الطاقة إلى مناطق أخرى من العالم".

واستطرد فيرنانديز أن " ألمانيا لها تاريخ طويل من الاستثمارات في الأرجنتين ويمكنها الاعتماد علينا".