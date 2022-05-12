ارتفعت أسهم شركة والت ديزني بأكثر من 3% بعد أن أعلنت شركة الترفيه الأمريكية العملاقة عن نتائجها للربع الثاني، حيث تجاوزت الأرباح تقديرات وول ستريت بمقدار 01ر0 دولار، مع ارتفاع مشتركي خدمات البث وزيادة إيرادات مدن الملاهي.

وأعلنت المجموعة التي تتخذ من بوربانك في كاليفورنيا مقرا لها عن أرباح الربع الثاني بلغت 470 مليون دولار مقارنة بأرباح العام الماضي البالغة 901 مليون دولار.

وبلغت الأرباح المعدلة للربع 08ر1 دولار للسهم الواحد، ارتفاعا من 79ر0 دولار للسهم في العام الماضي.

وكان لدى المحللين تقديرات إيرادات إجماعية تبلغ 91ر18 مليار دولار.