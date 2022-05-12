رفعت الدنمارك توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022، حيث سيساعد سوق العمل القوي الاقتصاد في الدولة الاسكندنافية، على مواجهة أغلب الرياح العالمية المعاكسة، بحسب ما ورد في وثائق حكومية اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للانباء ونشرتها اليوم الخميس.

وجاء في الوثائق الحكومية أنه من المرجح أن يتوسع إجمالي الناتج المحلي في البلاد بنسبة 4ر3% هذا العام، وذلك بزيادة عن السيناريو الرئيسي الذي توقعته الحكومة في آذار/مارس الماضي بنسبة 6ر1%.

ومن المقرر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 9ر1% في العام المقبل، بانخفاض عن نسبة 3ر2% التي توقعتها وزارة المالية في آذار/مارس.