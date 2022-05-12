تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للرجبي للمرة الأولى في تاريخها.

وأعلن عالم الرجبي (الجهة المسؤولة عن منافسات الرجبي حول العالم) اليوم الخميس، أن أمريكا ستستضيف كأس العالم للرجال في 2031 وكأس العالم للسيدات في .2033

وحسم عالم الرجبي خلال اجتماعه مجلسه اليوم في دبلن ملف كأس العالم للرجبي للرجال والسيدات للفترة بين عامي 2025 حتى .2033

وستستضيف أستراليا كأس العالم للرجال في 2027 وكأس العالم للسيدات في .2029

وأكد اتحاد الرجبي الأمريكي أن تكاليف استضافة كأس العالم للرجال والسيدات ستبلغ حوالي 500 مليون دولار، وسيتم اقتسام الخسائر والأرباح مناصفة بين عالم الرجبي والاتحاد الأمريكي، مع وجود 20 مدينة أمريكية مرشحة لاستضافة المباريات.