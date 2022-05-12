أكد الفنان صلاح عبد الله، أن مسلسل "دايما عامر"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، قدم توليفة تجمع بين الكوميديا والواقعية عن مشاكل التعليم دون ملل.

وقال عبد الله، إن فكرة العمل جذبته لأنه يتناول قضايا التعليم ومشاكله وقضاياه في ظل التطور التكنولوجي حاليا بشكل خفيف وغير مباشر، موضحا أن المسلسل حمل العديد من الرسائل المهمة للذين يعملون في مجال التعليم، وطرح قضايا لكل بيت في مصر.

وأضاف أن أحداث المسلسل فيها صراع وتشويق وتصاعد في الأحداث، وتوليفة فيها كوميديا دون أن يشعر المشاهد بالملل، بل يترقب المفاجآت التي ستظهر في الحلقات التالية.

ولفت إلى التحضير لشخصية "مستر لطفي" التي قدمها في المسلسل، بشكل جيد من خلال الخبرات التي اكتسبها كممثل حتى الوصول إلى توليفة الشخصية من أولها إلى آخرها، مشيدا بكواليس التصوير التي سادتها حالة من المتعة والألفة والمودة، وهو ما انعكس على الشاشة وظهر للجمهور.

وأعرب عن سعادته بردود الفعل القوية والإيجابية سواء من الجمهور في الشارع، أو على مواقع التواصل الاجتماعي وإشادتهم بالرسائل العديدة والمهمة التي احتواها بشكل ظريف.

يشار إلى أن المسلسل اعتمد في ديكوره الأساسي على المدرسة، ويعد الأول في طريقة الكتابة التفاعلية؛ من خلال مجموعة من المواقف ذكرها أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشارك في بطولة المسلسل مصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين وعمرو عبد الجليل ونضال الشافعي ومحمد ثروت وكريم عفيفي وسينتيا خليفة ومحمد محمود وأحمد الشامي وسما إبراهيم ومحمد جمعة وأمل رزق وفادية عبد الغني، وتأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.