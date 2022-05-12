وضعت شركة جوجل التابعة لألفابت خططا لربط العالم الحقيقي وعالمها الرقمي للبحث والخرائط والخدمات الأخرى باستخدام التطورات الجديدة في الذكاء الصناعي.

وقال برابهاكار راجافان نائب رئيس جوجل في إشارة إلى اختصار في لوحة مفاتيح الكومبيوتر يتيح العثور على شيء ما في مستند "هذا يشبه استخدام اختصار لوحة المفاتيح الخاص بالبحث من أجل العالم من حولك. يمكنك البحث في عالمك بأكمله، وطرح الأسئلة بأي طريقة وفي أي مكان".

وفي وقت لاحق من العام الحالي، قالت جوجل إن خدمة الخرائط ستطلق عرضا لبعض المدن الكبرى يدمج صور التجول الافتراضي والصور الجوية "لإنشاء نموذج رقمي ثري للعالم".