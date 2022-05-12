تراجع العجز في موازنة الحكومة الأمريكية بنحو 57ر1تريليون دولار العام المالي الجاري ، مدفوعا بايرادات قياسية من اقتصاد قوي وتباطؤ في الانفاق فيما تتلاشى برامج فترة كورونا.

وانخفض العجز إلى 360مليار دولار خلال الأشهر السبعة من تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 وحتى شهر نيسان/أبريل العام الجاري ، وفقا لبيانات وزارة الخزانة

و صرح مسؤول بوزارة الخزانة في اتصال مع الصحفيين أن قيمة الإيرادات بلغت 99ر2تريليون دولار في العام المالي حتى الآن ،بزيادة من 14ر2تريليون دولار العام الماضي ،مدفوعا بنمو قوي في التوظيف والأجور، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

أظهرت بيانات أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل تباطؤا طفيفا في نيسان/أبريل على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل اليوم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3ر8% في نيسان/أبريل، وهو أعلى قليلا مما توقعه الخبراء. إلا أن المعدل جاء أقل من نسبة الـ 5ر8% التي تم تسجيلها في آذار/مارس، والتي كانت الأعلى في أكثر من 40 عاما.

وباستبعاد مجموعات المنتجات الأكثر تقلبا، مثل الغذاء والطاقة، يكون التضخم في أسعار المستهلكين عند 2ر6% خلال الشهر نفسه، وفقا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في نيسان/أبريل بنسبة 3ر0% ، معدلة وفقا للتقلبات الموسمية، مقابل في 2ر1% في آذار/مارس. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، يكون التضخم الأساسي قد ارتفع بـ 6ر0% مقابل 3ر0% في الشهر السابق.