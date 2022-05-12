أفادت المفوضية الأوروبية بأنها ستبدأ في إلغاء تدريجي لنظامها للمساعدات الحكومية، الذي يفسح مجالا أكبر للدول لدعم الصناعات المتضررة من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الإدارة المسؤولة عن مكافحة الاحتكار أنه لن يتم تمديد معظم الأدوات المتضمنة في ما يسمى بإطار العمل المؤقت، بعد انتهاء أجله في 30 حزيران/يونيو القادم.

وتعتزم المفوضية الاستمرار في السماح للدول الأعضاء بتقديم استثمارات محددة وتدابير لدعم الملاءة المالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 على التوالي، وهو ما كان تم بالفعل الإعلان عنه في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وتقول المفوضية إنها اعتمدت حتى اليوم "أكثر من 1300 قرار ذي صلة بجائحة كورونا، ووافقت على نحو 950 من التدابير الوطنية لمساعدات حكومية يقدر إجماليها بأكثر من ثلاثة تريليونات يورو".