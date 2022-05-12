قالت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند إن تحقيقا أجرته الوزارة في التاريخ المظلم للمدارس الداخلية الهندية خلص إلى وجود "مواقع دفن محددة أو غير محددة" في 53 مدرسة.

ولأكثر من 150 عاما، تم إبعاد الأطفال الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة قسرا عن قبائلهم وإرسالهم إلى هذه المدارس بدءا من عام 1819 في محاولة للاستيعاب القسري.

وكانت المدارس تديرها حكومة الولايات المتحدة أو كنائس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكومة. وقال نشطاء وباحثون إن كثيرين من الأطفال تعرضوا لانتهاكات في المدارس، ولم يعرف مصير عشرات الآلاف منهم.