قال نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، ديف رامسدن، إن بنك انجلترا سوف يضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وإن المملكة المتحدة معرضة لخطر استمرار أسوأ أزمة تضخم لها منذ عقود لوقت أطول حتى تنفرج بالكامل.

وتمثل التعليقات تحذيرا جديدا للأسر التي تعاني بالفعل من ضغوط تكاليف المعيشة القاسية التي تأتي على الدخل وتزج بالمزيد من الأشخاص في الفقر.

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء، قال رامسدن إن سوق العمل يمكن يثبت أنه أقوى مما يتوقع بنك إنجلترا، ما يؤدي إلى زيادة مكاسب الأسعار المستمرة.

وأشار إلى أن التضخم بلغ بالفعل 7%، ومن المرجح أن يتجاوز 10% في وقت لاحق هذا العام.

لكن التعامل مع ارتفاع الأسعار هو أمر معقد بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية . وأظهرت بيانات معلنة اليوم الخميس أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بشكل غير متوقع في آذار/مارس، حيث قلل المستهلكون الإنفاق.

وفي الوقت الحالي، يركز بنك انجلترا على التضخم. ورفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة إلى 1% الأسبوع الماضي - وهي رابع زيادة على التوالي - كما أن هناك المزيد من رفع الفائدة المنتظر.