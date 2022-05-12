أبدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت تفهمها للانتقادات الموجهة لها بسبب اصطحابها ابنها على متن مروحية حكومية.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنها استخلصت النتائج من هذه الواقعة بحيث لا يمكن إثارة مثل هذه الاتهامات مرة أخرى مستقبلا.

وأضافت لامبرشت أن من المهم بالنسبة لها كمتخصصة في القانون وكوزيرة وكمواطنة أن تكون كل قراراتها " صحيحة تماما من وجهة النظر القانونية المحضة، وهذا ما حدث هنا أيضا وتم تحمل التكاليف".

وتحدثت لامبرشت عن قلة الوقت المتاح لحياتها الخاصة بسبب عملها كوزيرة " لكن المهم بالنسبة لي كأم أيضا أن أبقى على اتصال مع ابني" وناشدت تفهم هذا الأمر.

كانت لامبرشت اصطحبت ابنها البالغ من العمر21/ عاما/ منتصف نيسان/أبريل الماضي على متن مروحية حكومية متجهة إلى ولاية شلزفيج-هولشتياين شمالي ألمانيا لزيارة جنود ألمان هناك دون أن يشارك الابن في الزيارة. وفي اليوم التالي وبعد قضاء ليلة في فندق، توجهت الوزيرة بالسيارة مع حراس شخصيين من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة إلى جزيرة زيلت القريبة.