تركت نجمة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا مجموعة الإدارة الرياضية آي أم جي (IMG) لتطلق وكالتها الخاصة "إيفولف"، بحسب ما كشف موقع سبورتيكو المتخصص.

قالت اليابانية في بيان للموقع "أمضيت مسيرتي المهنية أقوم بالأشياء على طريقتي، حتى عندما لم تكن متوقعة. إيفولف (تطوّر) هي المرحلة الطبيعية المقبلة في مسيرتي كرياضية وسيدة أعمال، ووسيلة لأكون على طبيعتي وأقوم بالأشياء على طريقتي".

وانتهى عقد أوساكا، الرياضية الأعلى دخلاً في العالم، نهاية العام الماضي مع عملاق الإدارة الرياضية آي أم جي وقررت عدم تجديده.

وتبعها وكيل أعمالها السابق ستيورات دوغيد ليكون شريكها في المغامرة الجديدة، علما ان إيفولف لا تضم حتى الآن مستثمرين آخرين، بحسب سبورتيكو.

تابعت أوساكا "اؤمن بشدة بقدرة الرياضيين الرياضيين على استخدام منصاتهم التعبير"، راغبة أن تكون وكالتها "رائدة في إزالة الحواجز التي لا تزال موجودة في الرياضة والثقافة بشكل عام".

وكانت أوساكا (24 عاماً) انسحبت هذا الأسبوع من دورة روما الإيطالية للتعافي من اصابة في وتر أخيل، قبل المشاركة على ارض ترابية في رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وكانت اللاعبة المصنفة أولى عالمياً سابقاً و38 راهناً، قد مرت بأشهر عصيبة على الصعيد الذهني بسبب مشكلات كآبة متكرّرة. وبلغت نهائي دورة ميامي حيث خسرت أمام الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك.