فتحت الحكومة السويدية تحقيقا بشأن دور الدولة في تمويل التحول الأخضر الخاص بالأعمال والصناعة، بحسب ما قاله وزير التجارة والصناعة السويدي، كارل بيتر ثوروالدسون، في مؤتمر صحفي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن الحكومة قامت بتعيين هانز ليندبلاد، المدير العام السابق لمكتب الدين الوطني السويدي، وكيرستي كارلتورب، الباحثة في معهد أبحاث البيئة السويدي، كمحققين في الامر.

ومن المقرر أن يبحث التحقيق في أمور مثل مدى توافر البيانات والشفافية، "من أجل تسهيل عملية اتخاذ الجهات الفاعلة في الأسواق المالية للقرارات المدروسة، وإجراء تقييمات دقيقة للمخاطر"، بحسب ثوروالدسون.

من المقرر أن يقدم التحقيق تقريره في آب/أغسطس من العام الجاري.