حث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجماهير التي لا تحمل تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على عدم السفر إلى باريس أو أشبيلية، كما حثهم على عدم شراء تذاكر مباعة أو مزورة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هناك قلق لدى يويفا بشأن المخاطر الأمنية التي قد تحدث بسبب وجود أعداد كبيرة من الجماهير التي لا تحمل تذاكر، خاصة بعد حالة الفوضى التي أحاطت بنهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي أقيمت الصيف الماضي.

وقال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي أن هذه المشاهد غير مقبولة ولا ينبغي أن يتم السماح بحدوثها مرة أخرى.

وأصدر يويفا بيانا تحذيريا جاء فيه :" أي تذاكر يتم طرحها للبيع من قبل طرف ثالث على الانترنت (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، الأسواق، ومنصات بيع التذاكر الثانوية) سيتم اعتبارها مخالفة للشروط والأحكام ".

وأضاف البيان :" يويفا يطبق بشكل فعال شروط وأحكام التذاكر، بما في ذلك مراقبة الانترنت، وسيتخذ إجراءات (من بينها إلغاء التذاكر) عند اكتشاف إعلانات غير مصرح بها".

وأكد البيان :" بالإضافة إلى ذلك، يدرك يويفا أن طلب الحصول على تذاكر المباريات النهائية قد ينتج عنه دخول تذاكر مزيفة في سوق ما بعد البيع، مثلما حدث في النهائيات السابقة. وتم إبلاغ الجماهير بأن حاملي أي تذاكر مزيفة لن يُسمح لهم بدخول الملعب".