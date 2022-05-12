المضف: أهمية التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي بشأن التخصصات التي يجب طرحها في خطط القبول والابتعاث بناء على احتياجات سوق العمل بهدف إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل لتحقيق رؤية ‫الكويت‬ 2035

مراجعة أعداد الطلبة الكويتيين المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة في النظامين الحكومي والخاص مع الحرص على إمكانية توفير مقاعد لهم في القبول بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية والداخلية

التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي بشأن تحديد فترات التقديم للبعثات الخارجية والداخلية والقبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك لإعطاء فرص متساوية لأبنائنا خريجي الثانوية في النظامين الحكومي والخاص للتنافس بحيادية على المقاعد المتاحة



آلاء خليفة

ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف الاجتماع التنسيقي بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي لمراجعة وتنسيق خطط القبول في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية و الخارجية للعام الدراسي 2022 - 2023، بحضور وكيل وزارة التعليم العالي و وكيل وزارة التربية والأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة و مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات و العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي وعميدي القبول والتسجيل بجامعة الكويت و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأوضح الوزير المضف أن الاجتماع التنسيقي السنوي الذي يأتي قبل موعد الإعلان لنتائج خريجي الثانوية العامة من قبل وزارة التربية ، يهدف إلى مراجعة أعداد الطلبة الكويتيين المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي في المدارس الحكومية والخاصة، والحرص على إمكانية إتاحة مقاعد كافية لأبنائنا الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية، والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي بشأن تحديد فترات التقديم للبعثات الخارجية والداخلية والقبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك لإعطاء فرص متساوية لأبنائنا خريجي الثانوية في النظام الحكومي والخاص للتنافس بحيادية على المقاعد المتاحة ، مع أهمية توفير أماكن شاغره لأبنائنا طلبة الدور الثاني لتحقيق فرصة التعليم الجامعي للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 وعدم تأخيرهم لسنة دراسية قادمة، مع مراعاة عدم السماح بقبول الطالب في أكثر من جهة تعليمية وذلك للاستفادة الأمثل للمقاعد الدراسية المتاحة، مؤكدا أهمية التنسيق بين المؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالتخصصات التي يجب ان يتم طرحها في خطط القبول والابتعاث بناء على احتياجات المجتمع وسوق العمل، ليتم التوسع بها في عملية القبول والابتعاث، والحد من القبول والابتعاث في التخصصات التي توجد بها وفرة في سوق العمل، وذلك بهدف إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي لتحقيق رؤية الكويت 2035.