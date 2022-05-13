62 % زيادة في عمليات الشراء بنحو 1.25 مليار دينار خلال الربع الأول من 2022

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن مشتريات المواطنين والمقيمين عبر المواقع الإلكترونية «مشتريات الأونلاين»، ارتفعت بنسبة 62% بما قيمته 1.25 مليار دينار خلال أول 3 أشهر من العام الجاري 2022، حيث بلغت بنهاية مارس الماضي نحو 3.28 مليارات دينار مقارنة مع 2.02 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2021.

وشهد الشراء عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت ارتفاعا بنسبة 64.5% بما قيمته 1.21 مليار دينار ليبلغ بنهاية مارس 2022 نحو 3.09 مليارات دينار مقارنة مع 1.87 مليار دينار بنهاية مارس 2021، بينما ارتفع الشراء عبر المواقع الإلكترونية في الخارج بنسبة 28% بما قيمته 41.8 مليون دينار ليبلغ بنهاية مارس 2022 نحو 189.8 مليون دينار مقارنة مع 148 مليونا في نهاية مارس 2021.