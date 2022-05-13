4800 مواطن تقدموا للتوظيف وخاضوا الإجراءات والمقابلات

علي إبراهيم

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن إعلان التوظيف الأخير للإدارة العامة للطيران المدني شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، حيث تقدم للتوظيف نحو 4800 مواطن ومواطنة أبدوا رغبتهم وتقدموا للالتحاق بصفوف العاملين في الإدارة.

وأكدت المصادر أن الإدارة فحصت أوراق المتقدمين بعناية شديدة وأجرت المقابلات اللازمة، والتي أسفرت في النهاية عن تعيين نحو 275 شخصا من المتقدمين في الوظائف، وإغلاق باب التوظيف في الوقت الحالي.

ولفتت المصادر إلى أن المواطنين الذين تم اختيارهم للتعيين تم توزيعهم على الإدارات المختلفة في الإدارة العامة للطيران المدني، كل حسب احتياجاته وتخصصه.