عقدت جمعية «عطاء للعمل الإنساني» اجتماعها الدوري للجمعية العمومية العادية لمناقشة الانجازات السنوية، حيث استعرضت خلال الاجتماع التقرير السنوي للفترة المالية الاولى حتى نهاية 2021 لأعمال الجمعية في مختلف المجالات، حضر الاجتماع ممثل وزارة الشؤون وممثل مكتب التدقيق والعديد من أعضاء مجلس الإدارة، وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة د.بدر العازمي. واستعرض امين السر الجمعية م.ثامر السحيب انجازات الفترة المالية الاولى حتى نهاية 2021، وتناول أعمال الجمعية التي حققتها في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والانشائية والصحية والدينية والموسمية والإغاثية والتي استفاد منها العديد من الدول، كما ناقش المسودة الختامية للتقرير المالي عن الفترة المالية الاولي المنتهية في 31/12/2021 بالتعاون مع مكتب الوحدة لتدقيق الحسابات، كما تطرق لمناقشة الموازنة التقديرية للعام 2022م وترشيح مكتب الوحدة لتدقيق حسابات الجمعية لعام 2022.