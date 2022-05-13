قال الله تعالى: (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيِّئ لنا من أمرنا رشدا).



حين أوى الفتية إلى الكهف لم يسألوا الله النصر ولا التمكين.. فقط قالوا: (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيِّئ لنا من أمرنا رشدا)، والرشد هو: إصابة الحقيقة، وهو السداد، في الاتجاه الصحيح.



فإذا ملكت الرشد فقد ملكت النصر ولو بعد حين.. وعلمنا القرآن في سورة الكهف هذا الدعاء: (وقل عسى أن يهدينِ ربي لأقرب من هذا رشدا)، أنت تختصر المراحل، وتختزل الكثير من المعاناة، وتتعاظم لك النتائج حين يكون الله لك (وليا مرشدا).



كذلك حين بلغ موسى الرجل الصالح لم يطلب منه إلا أمرا واحدا (قال له موسى هل أتَّبعك على أن تعلمنِ مما علمت رشدا). إذا هيأ الله لك أسباب الرشد، فقد هيأ لك أسباب الوصول.



اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وإخواننا وأحبابنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.