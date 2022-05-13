من أغرب قصص الإمام الشوكاني، وهو قاض، ان دعوى رفعت على احد اعيان بني حشيش بسبب سطوه على ارض جاره، فأرسل اليه القاضي الشوكاني اشعارا بالحضور الى مجلس القضاء عنده للفصل بينه وبين خصمه، فرفض الحضور، بل لف ورقة الاشعار او الدعوى ببعض اغصان البرسيم وألقمها البقرة، وطرد الرسول من القرية.



فرجع الرسول ليخبر القاضي الشوكاني بفعلة هذا الاعرابي الفظ الغليظ، فما كان من الامام الشوكاني إلا ان ارسل بدواة الحبر تعبيرا عن استقالته من منصب القضاء، فوصلت الى حاكم اليمن، وكان حينها في قرية ذهبان شمال مدينة صنعاء، في ضيافة احد الاعيان هناك، فلما وصلت دواة الحبر إليه سأل عن سبب ترك القاضي الدواه فأوصلوا اليه الخبر فترك مضيفه، وانطلق على جناح السرعة الى بني حشيش، وبلغ الى صنعاء بإرسال ثلة من الجنود مع المدفع الاصفر على الفور، وكان هذا المدفع اكبر مدافع صنعاء يرمز لهيبة الدولة وقوتها، فلما وقف الجميع امام بيت ذلك القبيلي أمر الحاكم بضرب بيته بالمدفع حتى دكه، وامر بذبح البقرة، وامر بإخراج معدة البقرة ثم جعل القبيلي يبحث في امعاء البقرة عن الورقة واخراج الاشعار من بين الفرث، ثم امر بإرسال القبيلي مصحوبا بالجنود ومكبلا بالقيود الى مجلس قاضي قضاة اليمن محمد بن علي الشوكاني ذليلا خاضعا للأمر الشرعي.



وهكذا، عاش الامام الشوكاني في منصب القضاء 41 عاما، رافع الهامة، مشيدا للعدالة، ومبددا لسحب الظلم والجهالة، ومنصبا لقضاة الشرع في ربوع مملكة اليمن آنذاك، من اهل الكفاءة والضبط.