للبيت دور اساسي ورئيسي في التربية، والاعداد الاولي للنشأة يكون في الاسرة، ونجد البيوت الآن مشغولة عن تربية الابناء، فالأب غير متفرغ لأولاده مشغول بعمله وسفرياته، والأم ايضا موظفة تعود من عملها مرهقة، فمن الذي يربي او يتابع الابناء؟ فلا يوجد المربي القدوة، واصبحت وسائل الاعلام هي المربي الاول، ولكن ماذا تقدم لأطفالنا؟ كما ان الابناء في عمر المراهقة يحتاجون الى العناية والتوجيه بأسلوب يتناسب مع طبيعة هذه المرحلة التي تميل الى الاستقلالية والخروج عن العادات والتقاليد الموروثة عن الآباء والاجداد والثقافات، ويعتبر التدين الصحيح هو صمام الامان الوحيد الذي يحفظ أبناءنا من الانحراف ومن الافكار الغريبة على مجتمعاتنا والتي تحاصرهم ليل نهار في المواقع والقنوات، والأبناء في حاجة الى من يخاطبهم بأسلوب يتناسب مع هذه المرحلة الخطيرة التي يعيشونها والتي يرون الدنيا من خلالها عالما رحبا واسعا وخيالا وطموحات لا تنتهي.