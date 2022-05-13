الخميس: من البدع وليست من السُّنة أن يخصص أول أيام العيد والزيارة مفتوحة طوال السنة

الشطي: مخالف للهدي النبوي الشريف ولم يفعله الصحابة والأصل في العيد ذهاب الحزن

الجميعة: العيد فرحة وسرور وزيارة القبور تثير الأحزان وليست من السنة ولا من سنة الصحابة

العنزي: زيارة الإنسان للقبور في أي وقت ولكن تخصيص يوم العيد لها مخالف للشرع

الحجرف: معلوم أنه لا يجوز تخصيص أي زمان أو مكان بشيء من العبادة إلا بدليل شرعي



ليلى الشافعي



أجمع عدد من الدعاة وعلماء الشرع على ان تخصيص اول ايام العيد لزيارة المقابر بدعة ومخالف لهدي وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدين ان زيارة القبور بشكل عام سنة ولكن دون تحديد وقت معين.



وقالوا، في تصريحات لـ «الأنباء»، ان الاعياد جعلت لإظهار الفرح والسرور واللهو المباح وشكر الله على النعم، اما زيارة القبور خلالها فتثير الأحزان وتجددها بخلاف المقصود من العيد، مشددين على انه لا يجوز تخصيص زمان او مكان معين بشيء من العبادة الا بدليل شرعي، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال الداعية د.عثمان الخميس ان زيارة القبور اول ايام العيد من البدع وليست من السنة، ولكن زيارة المقابر بشكل عام سنة ولكن لا تخصص لها اول يوم العيد وتلتزم به كأنه جزء من العيد او العبادة التي يؤديها الإنسان، وكأن المقبرة صارت جزءا من العيد، لافتا الى ان زيارة القبور مفتوحة طوال السنة للانسان ليزور الميت ويدعو له اما تخصيص اول يوم في العيد فهذا خطأ.



مخالف للشرع



بدوره، أكد الداعية د.بسام الشطي ان زيارة المقابر في العيد مخالفة للهدي النبوي الشريف ولم يفعلها الصحابة لأسباب عدة، منها ان الاصل في العيد الفرحة والسرور وذهاب الحزن والكآبة، اما هذا الفعل فهو من اهل البدع ومخالف للسنة النبوية.



ويوافقه في الرأي د.جلوي الجميعة بقوله: ان زيارة القبور في الأعياد ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة اصحابه، فالعيد فرحة وزيارة القبور تثير الاحزان وتجددها وهو بخلاف المقصود من العيد والمشروع هو زيارة الأموات بين حين وآخر دون تخصيص يوم معين.



من جانبه، قال د.سعد العنزي انه لا يجوز تخصيص يوم معين لزيارة القبور كالعادة السنوية مثلا او عرفا متعارفا عليه، فزيارة القبور مستحبة في كل وقت وفي اي يوم، سواء كان في عيد او غيره دون تحديد يوم معين او مناسبة، فزيارة القبور مستحبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو لأهلها، فيجوز زيارة الانسان للقبور في اي وقت وفي اي مناسبة حتى في الاعياد لكن التخصيص هو المخالف.



أصل الدين



وأكد الشيخ بدر الحجرف ان زيارة القبور سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها في قوله «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، وفعلها صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكان يزور البقيع ويزور شهداء أحد ويدعو لهم وزارها صحابته رضي الله عنهم في حياته وبعد موته لفائدتين شرعيتين وهما تذكر الآخرة والاتعاظ بحال أهل القبور، كما قال صلى الله عليه وسلم، فزورها فإنها تذكركم الآخرة، والدعاء للاموات والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأضاف: ليس لزيارة المقابر وقت محدد بل تشرع في اي وقت، اما تخصيص العيد للزيارة فليس له اصل في الدين، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خصص يوم العيد للزيارة مع حرصه على زيارة المقابر والدعاء لأهلها، ولم يكن من هدي صحابته رضي الله عنهم زيارة القبور يوم العيد ولم ينقل ذلك عن احد من التابعين لأهل العلم المشهورين. ومعلوم انه لا يجوز تخصيص زمان او مكان بشيء من العبادة الا بدليل شرعي. وفي السياق ذاته، بين الشيخ سعد الشمري ان زيارة المقابر سنة في كل وقت من غير تخصيص، وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». والزيارة المشروعة تذكر الآخرة لما يحصل بهذا التذكر من لين القلب ورقته والاتعاظ بمصير الاموات إذ القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، مشيرا الى ما في هذه الزيارة من نفع للاموات بالدعاء والاستغفار والاستئناس بالزائر، اما تخصيص الزيارة في الأعياد فليس من السنة بل صرح جمع من اهل العلم انه بدعة، وعـــيدا الفطر والاضحي انما هما لإظهار الشـــكر والفرح واللعب المباح ونحو ذلك، وهذا من مقاصد العيد العظيمة.