أعلن رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار عيد الرشيدي عن حصول الشركة على حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة يقضي بإلزام هيئة المدن الاقتصادية دفع مبلغ وقدره 37.972.181 ريال سعودي (نحو 3.107.567 دينارا كويتيا) لشركة المال كتعويض بخصوص اتفاقية الشركة مع الهيئة لتطوير جانب من مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية.



من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة سارة العتيقي إن هذا الحكم يعكس جهود الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في الإصرار على استعادة حقوق الشركة.



وقالت نورة الأمير مسؤولة الادارة القانونية إن هذا الحكم جاء نتيجة التعاون مع مكتب محمد الضبعان وشركاه والذين بذلوا مجهودا كبيرا وحققوا انجازا يحسب لهم.



وقد ذكر أمين سر مجلس الإدارة نهلة جاب الله ان مجلس الادارة الحالي سعى جاهدا نحو إعادة هيكلة الشركة وتعديل أوضاعها المالية لتصويب أخطاء الإدارة السابقة.

وقد أعلن قبل أيام عن إعادة سهم الشركة إلى التداول المستمر من خلال منصة OTC في بورصة الكويت بتاريخ 10 مايو الجاري.

وتسعى الإدارة التنفيذية حاليا إلى إعادة الإدراج في السوق الرئيسي في البورصة بعد معالجة الملاحظات المشار إليها من قبل هيئة أسواق المال مؤخرا.