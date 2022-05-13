فازت قائمة التنمية برئاسة الشيخة فادية السعد في انتخابات الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع التي اجريت بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وحشد من عضوات الجمعية.



وأعربت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الشيخة فادية السعد في تصريح صحافي عقب اعلان النتائج عن فخرها واعتزازها وسعادتها بفوز قائمة التنمية، متقدمة بالشكر لكل عضوات الجمعية اللاتي كان لهن الدور البارز في إنجاح تلك الانتخابات.



وقالت: نحمد الله على هذه النتيجة الرائعة وحضور عضوات الجمعية العمومية خاصة ان تلك الانتخابات سيترتب عليها امور مصيرية، لذا كان هناك حضور متميز للعضوات المؤسسات للجمعية رغم الحالة الصحية للبعض منهن الا انهن اصررن على الحضور وابداء الرأي لاخراج الجمعية من المأزق التي كانت تعاني منه الأشهر الماضية.



وثمنت الشيخة فادية ثقة العضوات الغالية في قائمة التنمية التي تضم عضوات متميزات، معربة عن الأمل في عودة الجمعية الى عصرها الذهبي وما كانت عليه من همة ونشاط ومستوى راق في الاداء سواء للجمعية او مدرسة الشهيدة اسرار القبندي التابعة لها والحضانة وكذا مركز دار القرآن.



وأكدت ان مجلس الادارة المنتخب سيعمل على المضي قدما والسير على نهج مؤسسة الجمعية والرئيسة الفخرية لها الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح رائدة العمل النسائي الكويتي والتي وضعت اللبنة الاساسية لنظام العمل فيها والاهداف التي من أجلها تم انشاء الجمعية وتشجيع المرأة على الدخول في مختلف مجالات العمل بهدف رفع مكانتها والنهوض بها نحو آفاق من المشاركة الفعلية في مجالات الحياة من خلال الأنشطة التدريبية والتثقيفية.



وشددت على ان مجلس الادارة الجديد سيعمل على تحقيق اهداف الجمعية المتمثلة في تشجيع العمل التطوعي للمرأة الكويتية وترسيخ الانتماء والولاء للوطن ومساعدة الأم العاملة وإعانة الأطفال لتحسين مستوى التحصيل ونشر الوعي لترشيد الانفاق وتمكين المرأة وتطوير التنمية المستدامة والتعاون مع مؤسسات العمل المدني التطوعي وإعداد المرأة للقيام بدور إيجابي في المجتمع وتعزيز المشاركات وتبادل الأفكار والخبرات وتقديم برامج متنوعة برسالة بناءة تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.