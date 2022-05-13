أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ان المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم حدث مهم في المجال التعليمي خاصة في مثل هذا التوقيت.



وقال السفير الخالد في تصريح لـ«كونا» ان مشاركة الكويت في المؤتمر بوفد برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف تبين مدى اهتمام الوزارة وعلى رأسها الوزير بالاطلاع على خبرات وانجازات دول العالم في المجال التعليمي خاصة في مثل هذا المحفل الذي يجمع عددا كبيرا من المسؤولين والخبراء والمختصين في هذا المجال.



وأشار الى ان اللقاء الذي جمع الوزير المضف مع وزير التعليم السعودي د. حمد آل الشيخ يعزز التعاون المستمر بين الوزارات وخاصة الاهتمام بالطلبة الكويتيين المبعوثين الى المملكة بما يخدم العملية التعليمية في البلدين الشقيقين والاستفادة من التجارب والخبرات لدى الجانبين بما يصب في مصلحة الطلبة والمعلمين وتطور العملية التعليمية.



وأكد ان المشاركة الواسعة التي حظي بها المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم تؤكد مكانة وأهمية المملكة العربية السعودية، كذلك الحرص والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للارتقاء بالعملية التعليمية والوصول بها الى المصاف الاولى عالميا، معربا عن التهنئة للقيادة السعودية والحكومة والشعب السعودي على نجاح المؤتمر، متمنيا للمملكة المزيد من الازدهار والنجاح.