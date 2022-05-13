يعقد الاتحاد العربي للهجن اليوم اجتماعا للجمعية العمومية برئاسة حسين مانع الدواس الذي سيقدم تقريرا شاملا عن نشاط الاتحاد خلال الـ 4 سنوات الماضية.



وأعرب أمين صندوق الاتحاد العربي وأمين صندوق النادي الكويتي للهجن عبدالله المطيري عن سعادته باستضافة الكويت لاجتماعات الاتحاد العربي الذي يضم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي، مضيفا أن جميع الأعضاء وصلوا إلى الكويت لحضور الاجتماعات وانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجديد، كما رحب أمين السر العام للنادي الكويتي للهجن ربيح العجمي بأعضاء الجمعية العمومية، مشيدا بجهود المجلس السابق بقيادة حسين الدواس، متمنيا التوفيق للمجلس الجديد.



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