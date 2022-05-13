الشارقة ـ يوسف غانم



تفاعل زوار «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذين توافدوا على مسرح إكسبو الشارقة، مع الفنان المصري محمد هنيدي، الذي عبر عن سعادته بتواجده في الشارقة، ولقاء جمهوره، وأكد أنهم العنصر الذي يعتمد عليه في قياس مدى نجاح أي عمل يقدمه.



ولفت هنيدي، في جلسة بعنوان «سوبر هنيدي»، التي أقيمت خلال فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، وأدارتها الشاعرة والكاتبة الإماراتية شيخة المطيري، إلى اعتقاده بأن الضحك أجمل عندما يستخدم لإدخال السرور والسعادة إلى قلوب الآخرين، مؤكدا أن عالم الكوميديا الموجهة للأطفال ممتع للغاية، ولكنه في الوقت نفسه يتطلب من الممثل أن يكون حذرا لتلبية ما يتطلبه عالم الأطفال من مادة ترسم البسمة على الوجوه، وتتعامل مع براءتهم باحترام.



وأشار هنيدي إلى أن سن الطفولة خطير، ويحتاج إلى عناية فائقة، وأن فتح المجال أمام الأطفال للتعبير عن أنفسهم يسهم في تشكيل شخصيتهم، ويمنحهم الفرصة لعيش كل مرحلة من مراحل حياتهم بشكل سليم، مؤكدا أنه يحترم الأطفال ويتعامل معهم بكل تقدير، حتى أنه يرى في الصغار مقياسا لنجاح أي عمل يقدمه وإن كان موجها للكبار.



وتفاعل الفنان، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية للأطفال، مع الزوار الصغار الذين توافدوا لحضور الجلسة، ولقاء نجمهم المفضل، حيث استمع لآرائهم واستفساراتهم، كما عبر عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بلقاء هنيدي، مثمنين القيم التي تقدمها كافة أعماله الفنية، والتي تجعلهم مطمئنين على أطفالهم عند متابعتها.



وحول عمله في أعمال الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال، أشار هنيدي إلى أنه بدءا من أعمال ديزني ومرورا بالأفلام والمسلسلات التي أداها بصوته، يحرص على أن يخدم ثقافة الطفل، ويقدم منتجا يرتقي بفكر الصغار ومهاراتهم، مؤكدا أن الفن رسالة ترسخ في الأطفال القيم والأخلاقيات.