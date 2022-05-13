تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية التربية بجامعة الكويت د.فايز الظفيري، أقام مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية بالكلية حفل قائمة العميد الشرفية للطلبة الفائقين للعام الجامعي 2020 ـ 2021، في مسرح كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية، وبدوره أعرب د. فايز الظفيري القائم بأعمال عميد الكلية عن شكره الجزيل لبنك بوبيان لرعايته الكريمة والشكر موصول للزملاء أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة الإدارية.



وأفاد بأن كلية التربية تسهم في الارتقاء بنظام التعليم في وطننا الغالي، وذلك عن طريق خريجيها المعلمين والمعلمات، وتعتز الكلية بتكريم أبنائها الذين يعملون في أشرف مهنة على وجه الأرض، وهم سواعد الوطن وعقوله النيرة، ومساهمة من الكلية في استمرار مسيرة المعلم، فقد وجب عليها تكريم الطلاب المتفوقين.



وأشار إلى أن تحقيق طموحات الأمم مرهون بدور وفاعلية المؤسسات التربوية، وحث الطلاب المتفوقين على أن يجعلوا التميز نبراسا يضيء طريقهم، فبالتفوق العلمي تنمو مجتمعاتنا وتقوى نتائجنا، وكل طالب متفوق هو مورد ثمين لأسرته وكليته ولمجتمعه.



من جهتها، بينت د.مريم أحمد المذكور القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية التربية أن الكلية تقدم للطلاب الجهود كافة لرعاية مواهبهم وقدراتهم، ليبذلوا المزيد من الجهود ليكونوا فكرا رائدا، مشيرة إلى أن هذا التكريم لكوكبة من طلبة وطالبات كلية التربية الذين تميزوا في حياتهم الجامعية في الكلية.



من جانبها، تقدمت أنفال العجيان رئيس مكتب التوجيه والإرشاد بالشكر الجزيل للقائم بأعمال عميد الكلية والقائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية، وكذلك بنك بوبيان لرعايته الكريمة ولفريق العمل بمكتب التوجيه والإرشاد، والشكر موصول للطلاب الفائقين، وحثتهم على أن يتسلحوا بالعلم ويحاربوا الجهل، متطلعة إلى مزيد من التفوق والازدهار.