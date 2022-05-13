أسامة أبو السعود



أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا بمناسبة إعلان الوزارة عن بدء اتخاذ إجراءات تسكين بعض الوظائف المعاونة للقضاء.



وجاء في البيان، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «تود الوزارة التنويه إلى أن وظيفة مندوب إعلان، هي من الوظائف المعاونة للقضاء والمنصوص عليها في المادة 189 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم فلا يجوز إلغاؤها إلا بموجب تعديل تشريعي للمادة 189 المذكورة.



وأضافت وزارة العدل «ووفقا لطلبات الإدارات المعنية لا توجد حاجة لمندوبي إعلان نظرا لوجود اكتفاء بمندوبي الاعلان الحاليين بالإدارة، خاصة بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات وإقرار الإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية».